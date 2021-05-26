قرر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط ، اعفاء أستاذات برج باجي مختار المعتدى عليهن، من التدريس في الموسم المقبل للسنة الدراسية

وحسب ما جاء في بيان للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، اليوم الأربعاء ، فقد قررت الوزارة التكفل بالمرافقة النفسية لهن.

ويأتي هذا القرار إلى جانب حزمة من التدابير والإجراءات التي أقرّها الوزير للتخفيف من معاناة الأستاذات اللواتي تعرضن للحادث، بالإضافة الى تدابير أخرى تخصّ جميع الأستاذات بولايات الجنوب قصد حمايتهن وتوفير الأمان لهن.

كما ثمّنت النقابة هذا القرار، الذي تعهّد به الوزير خلال اللقاء الذي جمعها به.