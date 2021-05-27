أسبوعان يفصلان المرشحين عن موعد التشريعيات للوصول إلى قلوب وعقول الناخبين الذين يواجهون خيارات متعددة من القوائم والأسماء المتنافسة، فضلا عن خيار الاحتفاظ بأصواتهم لأنفسهم. بينما تعالت أصوات تطالب بتمديد آجال التصويت لتمكين المواطنين من القيام بواجبهم الانتخابي، بسبب العدد الهائل من أوراق المترشحين المستقلين والقوائم الحزبية في كل ولاية.

يكثف المرشحون المتنافسون على عضوية المجلس الشعبي الوطني في هذه الأيام جهودهم، من خلال نشاطات جوارية وأخرى افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهم، وإقناع المواطنين بدعمهم، رغم صعوبة ذلك، بسبب تشابه البرامج والأسماء والصور، ونظرة قطاع من المواطنين إلى أن الانتخابات الحالية أشبه بمسابقة توظيف مناصب سامية، ودعم ترقية اجتماعية لجار أو ابن قرية أو حي، قد لا يعود إليهم أبدا بعد انتخابه.

وإلى جانب ترويج وتسويق قوائم المرشحين في صفوفها، يعمل الطامحون في عضوية البرلمان على الترويج لأنفسهم، واستغلال ما يتيحه نظام القائمة المفتوحة من فرص لهم لإغراء الناخبين بدعمهم في هذه الانتخابات، ما يضفي تنافسية أكبر في هذه الانتخابات.

وبرغم المزايا التي يتيحها النظام الجديد وخصوصا في مجال تساوي الفرص، فإنه لا يزال يشكل معضلة للمرشحين والناخبين على السواء، فإلى جانب تولي قيادة الحملة وشرح البرامج الانتخابية، والتواصل مع الناخبين، يقع على المرشحين شرح طريقة التصويت المعقدة للمواطنين للحفاظ على الأصوات المضمونة.

وفي هذا الصدد، أشار البرلماني السابق نور الدين بن براهم إلى أن شرح النظام الانتخابي الجديد يقع على عاتق السلطة المستقلة للانتخابات، المطلوب منها حسبه مباشرة حملة شرح باستخدام الوسائط السمعية البصرية. وأوضح في اتصال هاتفي مع "الخبر" أن النظام الانتخابي الحالي يوفر رؤية أوضح للمرشحين لاختيار من يمثلهم وتحديد هدفهم، لكنه معقد، ما يوجب إطلاق عملية تحسيس وشرح لطريقة التصويت، خصوصا مع اقتراب موعد الاقتراع".

وقال "يجب أن تستهدف الحملة أساسا الوعاء الانتخابي التقليدي، أي المواطنين الذين يصوتون عادة، وغالبيتهم من فئة عمرية محددة (الكهول والمسنون)، لتجنب ضياع الأصوات"، وتابع "السلطة المستقلة للانتخابات عبر فروعها المحلية تقع عليها مسؤولية قيادة تنفيذ حملة الشرح والإيضاح، لتسهيل عملية التصويت، باستعمال الوسائط المتاحة وخصوصا وسائل الإعلام ومنها التلفزيون، إلى جانب بناء قدرات الموظفين الموكل لهم إدارة العملية الانتخابية، من خلال دورات تكوين".

ومثَّل بمواعيد انتخابية سابقة شهدت عدم حساب أصوات، بلغ عددها في الاستفتاء ألف صوت، و1.2 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية لـ2019 بسبب عدم صلاحيتها.

وذكر بن براهم "رغم بساطة الأنظمة الانتخابية السابقة، كانت هذه الأرقام مرتفعة، فما بالك في نظام أكثر تعقيدا؟ ما يوجب الحرص أكثر من أي وقت مضى على شرح النظام وعدم ضياع أصوات المرشحين". وأوضح أن مهمة المرشحين هي الترويج لأنفسهم وقوائمهم، والتذكير برقمهم التعريفي، والحرص على حماية أصواتهم، من خلال عملية الرقابة التي توجد في قلب العملية الانتخابية. وقال "التحدي الحقيقي يكمن في ذهاب الأصوات إلى أصحابها".

وتساءل بن براهم عن حجم الوقت المتاح للناخب للبقاء في المخدع للقيام بعملية الشطب، "إذا علمنا أن الناخب في العاصمة مثلا مجبر على اختيار 34 اسما (عدد المقاعد المخصصة للعاصمة)"، ليجيب "تمديد آجال التصويت هو السبيل الوحيد لتمكين المواطنين من القيام بواجبهم الانتخابي".

ويتيح قانون الانتخابات الجزائري تقديم موعد الانتخابات، لكنه لا يتيح تمديدها مثلما هو معمول فيه في عدة بلدان، منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على إجراء الاقتراع في يوم واحد، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، بطلب من منسق المندوبية الولائية للسلطة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه.