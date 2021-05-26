قدم البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة الفقيد، البروفسور عراضة موسى، الذي توفي صباح أمس الثلاثاء.

ويعد الفقيد من أصغر أساتذة الطب بعد الاستقلال، فهو من مواليد 01 مارس 1951 بمدينة جيجل، كرس حياته المهنية للقطاع العام، كون أجيالا من الأطباء حيث شغل منصب عميد كلية الطب كما برز المرحوم في مجال التكوين الطبي إذ عمل على تطوير النشاط العلمي والأكاديمي للكلية.

كما تقلد المرحوم، منصب مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ورئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، فضلا عن إشرافه على مصلحة الطب الداخلي بمستشفى مصطفى باشا لسنوات عدة، ما جعل اسمه لامعا وسمعته المهنية والإنسانية ذائعة الصيت على لسان أجيال من الأطباء الجزائريين والمرضى ومستخدمي القطاع.