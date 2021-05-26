تلعب عشية اليوم الأربعاء، عشر مواجهات عن المحترف الأول والتي يسعى فيه المتصدر لتوسيع الفارق عن مطارديه الذين يترقبون تعثره لتضييق الخناق عليه. وفاق سطيف ينزل ضيفا على ثقيلا على نجم مڤرة، مواجهة قال عنها المدرب نبيل الكوكي بأنها صعبة أمام منافس استعاد عافيته خلال الجولات الخمس الأخيرة، لكن ذلك لن يمنع فريقه من مباغتة الضيوف والعودة بالنقاط الثلاث.

ثاني الترتيب شبيبة الساورة الفائز في الجولة الماضية على سريع غليزان بخماسية لواحد، يتواجد في بلعباس تحسبا لمواجهة الاتحاد المحلي الذي تلقت شباكه ثمانية أهداف كاملة بملعب الـ 8 ماي بسطيف.

مولودية وهران بمدربه خير الدين ماضوي والمتعادل خلال الأسبوع الماضي أمام أولمبي المدية بملعب زبانة، سيكون مضطرا للتدارك خارج الديار عن مواجهته لوداد تلمسان بقيادة عبد القادر عمراني الذي سيوظف كل أوراقه من أجل أن يبتعد "الواط" عن دائرة الخطر.

وتأمل جماهير اتحاد الجزائر أن يبقى فريقهم ضمن ديناميكية النتائج الايجابية التي يحققها من جولة لأخرى، إذ يسعى فريق سوسطارة جاهدا لإضافة ثلاث نقاط أخرى لرصيده عند ملاقاته للعنيد أولمبي المدية على ملعب إمام إلياس المتراجع مؤخرا في سلم الترتيب.

شباب بلوزداد يريد تجاوز عقبة الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا عند مواجهته للجار نصر حسين داي الذي سيشرف عليه بشكل مؤقت عبد السلام شريف بعد تراجع المدرب يوسف بوزيدي عن فكرة الإشراف على الملاحة التي يتطلع لاعبوها لتحقيق نتيجة إيجابية. مولودية الجزائر المقصي هو الآخر من دوري الأبطال على يد الوداد البيضاوي، فيوّد التصالح مع جماهيره وطي صفحة الإخفاق من خلال رغبته في العودة إلى الديار بالزاد كاملا من مواجهته لشباب قسنطينة صاحب المركز الـ 11 في الترتيب العام.

ويأمل نادي بارادو المركز التاسع بـ 33 نقطة، الذي سجل فوزين متتاليين في الجولتين الأخيرتين إلى إضافة الفوز الثالث عند استقباله لاتحاد بسكرة الفائز في الجولة الماضية على نجم مقرة بهدف دون رّد.

على مستوى مؤخرة الترتيب لا يوجد خيار للفرق التي تصارع من أجل البقاء سوى الانتفاضة وتجنبها للخسارة التي تقرب كل فريق منهم من السقوط إلى المحترف الثاني، فأهلي البرج ملزم بتأكيده الفوز الأخير على شبيبة سكيكدة المعنية باستقبال جمعية عين مليلة المتراجع للمركز الـ 7 بمجموع 34 نقطة.