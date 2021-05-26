أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 09 تجار مخدرات وضبطت 24 قنطارا و98 كيلوغراما من الكيف المعالج و14200 قرص مهلوس حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ماي 2021، عدة عمليات في إطار محاربة الجريمة المنظمة للقضاء على آفة الاتجار بالمخدرات، حيث تم توقيف 17 تاجر مخدرات وحجز 29 كيلوغراما من الكيف المعالج و5580 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 331 شخصا وحجزت 11 مركبة و220 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 491 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 07 أشخاص وضبط 05 بنادق صيد ومسدسين آليين و29412 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة وسطيف وبسكرة والوادي وغليزان والبويرة.

وأضاف ذات البيان، أن حراس الحدود أحبطوا محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 16498 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف 180 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وورڨلة وبسكرة وبشار.