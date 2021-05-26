نظم الاتحاد الجزائري، لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا بحضور عدة جهات مختصة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لوديتي الخضر المقبلتين، ضد كل من موريتانيا ومالي بملعب مصطفى تشاكر والمقررتان بتاريخ الثالث والسادس من جوان القادم.

وأفاد اليوم الأربعاء، الموقع الرسمي للفاف إن اللقاء حضره ممثلون عن الأمن، الدرك الوطني، الحماية المدنية، مديرية الشباب والرياضة بالبليدة، مدير ملعب مصطفى تشاكر وممثلون عن التلفزيون العمومي.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم التوصيات والإجراءات التي وضعها الاتحاد الإفريقي للعبة كجزء من تنظيم المواجهات التي ستجرى خلف أبواب مغلقة بهدف الحد من انتشار وباء كوفيد 19.