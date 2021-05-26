أثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، حيث بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة. وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصر الله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا.

وكان نصر الله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في "عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعاني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".

من جهته، طمأن نجل نصر الله، جواد، عبر حسابه على "تويتر" المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية.