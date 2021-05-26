أحدث نظام القائمة المفتوحة في الحملة الانتخابية الجارية منافسة شرسة بين المترشحين جميعهم، بمن فيهم الزملاء في القائمة الواحدة. وقاد هذا التنافس بعض المترشحين إلى الإمعان في الاعتماد على أسلوب الإثارة وإهمال المضمون السياسي والفكري، إلى درجة أنها شهدت ما اعتبره أستاذ الاتصال بجامعة الجزائر 3 والباحث في سيميولوجيا الصورة عمار عبد الرحمان سقطات وممارسات هوليودية وإشهارية على الصعيد الاتصالي بشقيه اللفظي وغير اللفظي، داعيا السلطات إلى ضرورة التدخل لإضافة نصوص تشريعية تتعلق بالجوانب الشكلية، كون الجزائريين خرجوا في الحراك لإنهاء مثل هذه المهازل التي ميّعت الفعل السياسي في البلاد.

في قراءة لمحتوى بعض الملصقات المعروضة في الفضاء العام ولمضامين الرسائل الألسنية التي يلقيها رؤساء ومرشحو التشكيلات السياسية، قال الأكاديمي إن الكثير من المترشحين تخلوا عن أسلوب مخاطبة عقول المواطنين، وتعمدوا دغدغة عواطفهم، بتوظيف رموز دينية تحظى بالإجماع أو بالتركيز على البعد النسوي الذي تجسد في ظهور حسناوات بوضعيات أقرب للومضات الإشهارية والفنية منها إلى الانخراط في عملية سياسية.

وتفتقر طبيعة الاتصال بشقيه البصري واللفظي، وحتى غير اللفظي، إلى الحمولة السياسية والفكرية التي تشبع تطلعات المواطن في نظر الجامعي، وتقتصر على محاولات تحريك الجوانب الغريزية والعاطفية، بدل استعراض المؤهلات الفكرية والقدرات على تشخيص الأزمات وبلورة الحلول، ويتجلى ذلك في شعارات خارجة عن السياق السياسي تماما، وكذا تغييرات غير مبررة في وضعيات وزاويا الصورة.

ويتوقف المتحدث عند بعض النماذج التي لها مدلولات وإيحاءات غير سياسية، في مقدمتها ملصق لمترشح يتضمن رسما للمسجد الأقصى بفلسطين، ويتساءل عن علاقة هذا الرمز الإسلامي الذي يشغل حيزا خاصا في الوجدان الجمعي الإسلامي بالانتخابات التشريعية في الجزائر؟ واصفا هذا السلوك الاتصالي بالاستغلال البشع لرموز شعبية في استحقاقات سياسية، والانحراف القيمي على صعيد الاتصال السياسي.

ومهما كان الانقسام بين رافض لهذه الانتخابات ومهتم بها، فإن الحملة الانتخابية لها تقاليد عالمية يتعين احترامها، والاحترام يبدأ، في تحليل المتحدث، من مضمون الصورة والشعار الذي بدا في الكثير من الملصقات مبتذلا وخارقا للأعراف الجماعية للجزائريين.

وما أثار استغراب المحلل أيضا تثبيت ملصقات بمترشحات دون صور شخصية، معتبرا ذلك استخفافا بعقول المواطنين واستهزاء بالعمل البرلماني، ودليل على أن فكرة الترشح جاءت لأجل مآرب شخصية، وإلا فما تفسير إخفاء ملامح الوجه على الناخب في انتخابات بقوائم مفتوحة يكون فيها الشخص هو المعني وليس الحزب؟ يتساءل عبد الرحمن.

ومن الخاصيات العجيبة على الصعيد البصري برأي الجامعي، ظهور رؤساء الأحزاب على صدر الملصقات، وتنشيطهم تجمعات شعبية بخطابات غير واقعية. ومثالا على ذلك، ساق محدثنا تصريحات خرافية ألقاها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على مسامع مواطنين بتجمع شعبي، تتحدث عن أن الله خصّ حزبه برقم 7 من بين كل الأرقام، بوصفه رقما مباركا لوجوده في عدة شؤون ربانية، كسبع سموات وغيرها من المظاهر الكونية، فيما راح آخر يركز على رقم 15 على أساس أنه رقم النجدة، في محاولة منه لترسيخه في ذاكرة المواطن، في حين أن هذا الأخير معني بالأفكار التي يطرحها المرشح المحلي، باعتباره عارفا بخصائص المنطقة وطبيعة انشغالات المواطن، على أساس أن كل منطقة لها خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وعن تأثير عامل صغر السن على المستوى الاتصالي، فإنه في نظر المتحدث لا ينقل رسائل قوة وتجديد وتشبيب، بسبب سقوط الكثير من الإطارات الشباب في فخ الترويج لسير ذاتية مضخمة، بما جعله مؤشرا على قلة التمرس في الاتصال السياسي.

وفي مقارنة بين الحملات الانتخابية بين الماضي والحاضر، فإن التجاوزات والفضائح، برأي عبد الرحمن، كانت ذات طابع مالي ومادي، بينما ظلت الصورة والخطاب والعرف محترمة من قبل المترشحين.

أما حاليا، فالتجاوزات مسجلة على مستوى الصورة والشعارات، وهي دلالات على وجود هرولة وتهور في إدارة الحملات الانتخابية، ومؤشر على وجود فراغات في النصوص التي تؤطر العملية الانتخابية برمتها.

وتعزز هذه المعطيات توقعات بانتخاب مجلس شعبي وطني هزيل على المستوى الاتصالي، وهو جانب جوهري في الممارسة البرلمانية والتشريعية، لأن غياب المؤهلات الاتصالية أو ضعفها علامة على نقص في التكوين وإفلاس في الفكر السياسي، ومن ثمَّ عجز عن فرض رقابة على الأداء الحكومي.