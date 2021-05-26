رصد موقع "غلوبال فاير بور" تصنيف الجيش الجزائري من ضمن أقوى جيوش العالم، وفقا لإحصاءات عام 2021.

ويحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية في إفريقيا والمرتبة 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل إجمالي عدد قواته العسكرية إلى 470 ألف جندي، بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

ويمتلك الجيش الجزائري 551 طائرة حربية بينها 102 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و22 طائرة هجومية، و268 مروحية، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة.

وتضم القوات البرية الجزائرية أكثر من ألفي دبابة و7 آلاف مركبة مدرعة و324 مدفعا ذاتي الحركة و396 مدفعا ميدانيا و300 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول البحري الجزائري من 201 قطعة بحرية بينها 8 غواصات و8 فرقاطات، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.

وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش الجزائري 13.9 مليار دولار، وفق موقع "غلوبال فاير بور".