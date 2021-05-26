شهدت العملة الوطنية تراجعا في التداولات الرسمية، حيث بلغ صرف الدينار في آخر تقدير لبنك الجزائر مقابل الدولار 133.277 دينار، بينما بلغ مقابل الأورو 163.345 دينار.

ويعرف الدينار الجزائري تراجعا هذه السنة في التعاملات الرسمية، فاقدا نسبة من قيمته الاسمية، فقد قدر سعر صرف الدينار في بداية جانفي من السنة الحالية مقابل الدولار بـ119.16 دينار لينتقل إلى 132.30 دينار في آخر تقدير له وفق بنك الجزائر لقيمة تداول 29 ديسمبر، وقد قدر في تعامل 28 ديسمبر بـ132.27 دينار، وهو ما يعني انخفاضا سنويا بـ9.94 في المائة.

وفي نفس السياق، انتقل سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الأورو من 133.58 دينار في جانفي إلى 161.31 دينار في تقدير التداول لـ29 ديسمبر، أي ما يمثل نسبة تراجع بـ17.20 في المائة.

وبقدر ما تساهم تقلبات أسعار الصرف وتراجعه قيمة صرف الدينار في تخفيض مستوى العجز محاسباتيا، بقدر ما تبرز تداعيات وتأثيرات من حيث معدلات التضخم والقيمة السوقية للعملة الوطنية وقدرتها الشرائية، فضلا عن التأثير على المتعاملين الاقتصاديين أيضا، خاصة في مجال الواردات، من حيث تأثر قيمة المشتريات من المدخلات والمواد الأولية.

ومن بين مظاهر التأثير لقيمة سعر صرف العملة الوطنية، آخر تقديرات سعر صرف الدينار المتصلة بالمنحة السياحية من 23 ماي إلى 29 ماي الجاري، حيث قدر سعر التداول في البيع بـ139.46 دينار للدولار الواحد و170.10 دينار مقابل الأورو، وهو ما يعني معادل 88 أورو للمنحة السياحية بقيمة سعر الصرف و85 أورو في التعامل الفعلي لغياب إمكانية الحصول على القيمة الكاملة.

وكان الدينار الجزائري قد أنهى السنة الماضية 2020 في مستوى متدن، ففي آخر تعامل للدينار الجزائري لـ29 ديسمبر 2020، قدر سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بـ132.30 دينار جزائري، بينما بلغ 161.31 دينار جزائري مقابل العملة الأوروبية الموحدة الأورو.

وفي بداية السنة وفي جانفي، شهد الدينار تقلبات في حدود نسبية وقدر المتوسط ما بين 162.718 دينار للأورو كأعلى مستوى و159.892 دينار كأدنى مستوى ومعدل بـ160.943 دينار للأورو خلال شهر جانفي ولكن عموما كان مستوى الدينار مقابل الأورو يقدر بنحو 161.691 دينار، كما سجل في فترة 11-13 جانفي بينما بلغ بالنسبة للدولار نحو 132.762 دينار.

فيما أشار مشروع قانون المالية التكميلي 2021 إلى أن متوسط سعر صرف الدينار السنوي في 2020 بلغ 126.82 دينار مقابل الدولار و144.85 دينار مقابل الأورو مقابل 119.36 و133.71 على التوالي في 2019 وأنه قدر في 31 ديسمبر 2020 بنحو 132.13 دينار مقابل الدولار و162.4 دينار مقابل الأورو.

وكان سعر صرف الدينار، قد شهد تصحيحا نسبيا مع بداية شهر أفريل، فيما أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن منتصف مارس الماضي، أن العملة الوطنية الدينار "ستستعيد عافيتها وقوتها" الاقتصادية في حدود نهاية السنة الجارية.

وقال بن عبد الرحمن إن العملة الوطنية "ستستعيد عافيتها" قبل نهاية السنة الجارية، معتبرا أن القطاع يقوم حاليا بـ"إعادة تقييم للعملة الوطنية حسب قدرات الاقتصاد الوطني". إلا أن الملاحظ أن العملة الوطنية وفقا لتطور سعر الصرف مقابل العملات الرئيسية تشهد تقلبات مع منحى باتجاه الانخفاض وإن كان نسبيا بين الأورو والدولار الأمريكي.

وشهدت العملة الوطنية خلال السنة الحالية تآكلا في قيمتها الاسمية في التعاملات الرسمية أمام العملات الرئيسية، علما أن قانون المالية 2021 والتكميلي 2021 تضمن توقعات بانخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، بمتوسط سنوي 142.20 في 2021، و149.31 دينار جزائري للدولار الأمريكي في 2022 و156.78 دينار جزائري في 2023، فيما تم توقع استنادا إلى التأطير الاقتصادي الكلي في قانون المالية تسجيل انخفاض في قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بـ5 في المائة سنويًا، إلا أن المستوى الحالي لهذه السنة يؤشر على سقف أعلى من التوقعات، علما أن توقعات قانون المالية 2020، كانت تشير إلى سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ123 دينار في 2020 و128 دينار في 2021 و133 دينار في 2022، بينما بلغ سعر صرف الدينار الجزائري مع نهاية 2020 نحو 132.30 دينار للدولار وهو مستوى قريب من توقع معدل الصرف لسنة 2022.