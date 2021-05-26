برنامج اليوم السابع من الحملة الانتخابية
فيما يلي برنامج اليوم السابع من الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021 :
-تنشط رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر نشاطا في سيدي بلعباس
-ينشط الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة نشاطا بدار الثقافة ببشار.
-ينشط أمين عام حركة النهضة يزيد بن عايشة تجمعين شعبيين بكل من برج بوعريريج والمسيلة.
-ينشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا بولاية تيسمسيلت.
- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا بالعاصمة.
- اختار رئيس حركة حمس تنشيط تجمع شعبي بكل من ميلة وبرج بوعريريج.
- سينشط رئيس حزب جبهة النضال الوطني لقاء جواريا بولاية تيندوف.
- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني اختار ولايتي سطيف والمسيلة
- ستحتضن ولاية بلعباس لقاء للأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي.
- جيلالي سفيان رئيس جيل جديد ينشط تجمعين بڨالمة وعنابة.
- ينشط موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تجمعين شعبيين بكل من ولايتي أم البواقي والمسيلة.
- عيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد اختار ولاية تيارت.
- حزب الوسيط السياسي اختار أن يكون حاضرا في كل من عين الدفلى بالمفوض عبد الحليم أكمون، وفي تيارت بالرئيس لعروسي رويبات.
-أما الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد فاختار ولايتي الطارف وعنابة في اليوم السابع من الحملة الانتخابية.