فيما يلي برنامج اليوم السابع من الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021 :

-تنشط رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر نشاطا في سيدي بلعباس

-ينشط الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة نشاطا بدار الثقافة ببشار.

-ينشط أمين عام حركة النهضة يزيد بن عايشة تجمعين شعبيين بكل من برج بوعريريج والمسيلة.

-ينشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا بولاية تيسمسيلت.

- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا بالعاصمة.

- اختار رئيس حركة حمس تنشيط تجمع شعبي بكل من ميلة وبرج بوعريريج.

- سينشط رئيس حزب جبهة النضال الوطني لقاء جواريا بولاية تيندوف.

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني اختار ولايتي سطيف والمسيلة

- ستحتضن ولاية بلعباس لقاء للأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي.

- جيلالي سفيان رئيس جيل جديد ينشط تجمعين بڨالمة وعنابة.

- ينشط موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تجمعين شعبيين بكل من ولايتي أم البواقي والمسيلة.

- عيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد اختار ولاية تيارت.

- حزب الوسيط السياسي اختار أن يكون حاضرا في كل من عين الدفلى بالمفوض عبد الحليم أكمون، وفي تيارت بالرئيس لعروسي رويبات.

-أما الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد فاختار ولايتي الطارف وعنابة في اليوم السابع من الحملة الانتخابية.