تمكنت مصالح الأمن التونسية من توقيف واحتجاز عنصر غير معروف يشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ونقلت إذاعة "موزاييك آف آم" عن مصدر أمني اليوم الأربعاء، أن "أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد ومصلحة التوقي من الإرهاب، تمكنوا، أمس الثلاثاء، خلال حملة أمنية واسعة النطاق من الكشف على عنصر غير معروف أمنيا والاحتفاظ به من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وتابع أنه "تم أيضا ضبط 6 عناصر تكفيرية يجري البحث عنها من أجل قضايا مختلفة والكشف على 7 عناصر غير معروفة أمنيا للتحري والتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم. كما تمكن الأعوان من حجز بندقية صيد بدون رخصة قانونية".