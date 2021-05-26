توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء في الطريق السيار شرق ـ غرب بولاية البويرة.

وأفادت إسعافات الحماية المدنية أن وحدة الجباحية مدعمة بكل من الوحدة الثانوية لقادرية ووحدة القطاع عمر، تدخلت اليوم في حدود الساعة الثانية صباحا وأربع دقائق (02:04)، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر وبالضبط عند مخرج نفق عين شريكي.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث الذي يتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، خلف وفاة واحدة من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 40 سنة وهو قابض الحافلة ينحدر من ولاية أم البواقي، فيما أصيب سائق الحافلة البالغ من العمر 32 سنة ينحدر هو الآخر من ولاية أم البواقي كما تم تسجيل إصابة امرأة تبلغ من العمر 51 سنة كانت على متن الحافلة التي تشغل خط الطارف وهران كان على متنها 20 مسافرا كما أصيب رجل يبلغ من العمر 45 سنة كان على متن السيارة من نوع ماستر، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف مصالح الحماية المدنية.