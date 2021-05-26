ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم جويلية هامشيًا بنسبة 0.1 بالمائة إلى 68.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت غرينتش. واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر جويلية عند 66.01 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل طفيف عند تسوية تعاملات يوم أمس، مسجلة مكاسب بنحو 3 بالمائة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جويلية ارتفاعاً 0.3 بالمائة أو 19 سنتاً ليسجل 68.65 دولار للبرميل عند التسوية. كما صعد سعر خام "نايمكس" تسليم شهر جويلية أيضا بنسبة هامشية بلغت 0.03 بالمائة أو سنتين ليصل إلى 66.07 دولار للبرميل.