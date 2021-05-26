تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تساقط مطار رعدية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا رعدية ستميز اليوم الطقس بولايات بشار، الأغواط، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، سعيدة، المدية، المسيلة، البيض، بومرداس، تندوف، النعامة، المنيعة، بني عباس وتيميمون.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل، ستتعدى 20 ملم محليا.