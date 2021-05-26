الدرك يطيح بسارقي الكوابل النحاسية ويسترجع كمية معتبرة

مجتمع
26 مايو 2021 () - إ.غمري
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ڨالمـــة
أفاد بيان  لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء الثلاثاء، أنّ مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرية بوكموزة التابعة لبلدية واد فراغة شمال شرقي قالمة ، وضعت يدها على جماعة لصوص يبلغ عددها 04 أشخاص أعمارهم بين 22سنة و29 سنة وينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة ، على خلفية سطوهم على كوابل كهربائية نحاسية لخط السكة الحديدية بقرية بوكموزة.

وقد سقط رأسا العصابة الأوليْن ،حسب مصالح الدرك، بعد ورود معلومات إلى مصالح فرقة الدرك ، بقيام 04 أشخاص بنزع وسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية للسكة الحديدية بالموضع سالف الذكر، حيث  وضعت مصالح الدرك خطة محكمة ، وأوقعت بمشتبه فيهما اثنين  كانا على متن مركبتين . وبعد تفتيشهما ، تمذ العثور على كمية من الكوابل الكهربائية النحاسية المسروقة بطول 240 مترا.

وبعد توقيف واقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة ، اسفر التحقيق عن توقيف مشتبه فيهم آخرين ، ليبلغ العدد 04 أشخاص حسب مصادرنا. وقد قدم الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف عن جرم " تكوين جمعية أشرار والسرقة "، حيث أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس.

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