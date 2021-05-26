الدرك يطيح بسارقي الكوابل النحاسية ويسترجع كمية معتبرة
ڨالمـــة
أفاد بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء الثلاثاء، أنّ مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرية بوكموزة التابعة لبلدية واد فراغة شمال شرقي قالمة ، وضعت يدها على جماعة لصوص يبلغ عددها 04 أشخاص أعمارهم بين 22سنة و29 سنة وينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة ، على خلفية سطوهم على كوابل كهربائية نحاسية لخط السكة الحديدية بقرية بوكموزة.
وقد سقط رأسا العصابة الأوليْن ،حسب مصالح الدرك، بعد ورود معلومات إلى مصالح فرقة الدرك ، بقيام 04 أشخاص بنزع وسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية للسكة الحديدية بالموضع سالف الذكر، حيث وضعت مصالح الدرك خطة محكمة ، وأوقعت بمشتبه فيهما اثنين كانا على متن مركبتين . وبعد تفتيشهما ، تمذ العثور على كمية من الكوابل الكهربائية النحاسية المسروقة بطول 240 مترا.
وبعد توقيف واقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة ، اسفر التحقيق عن توقيف مشتبه فيهم آخرين ، ليبلغ العدد 04 أشخاص حسب مصادرنا. وقد قدم الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف عن جرم " تكوين جمعية أشرار والسرقة "، حيث أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس.