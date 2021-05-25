أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة، في بيان صادر الثلاثاء، ما ورد في الوثيقة المسربة، مشددة على أن "ما زاد من خطورة هذه الوثيقة أنها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد".



وطالبت الحركة التونسية بفتح تحقيق بشأن وثيقة مسربة تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة، تقترح إعلان "ديكتاتورية دستورية" في البلاد، واعتقال كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال، ونشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.



ودعت النهضة كل المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، إلى "تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات".