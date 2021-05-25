"اليويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد أندية السوبر الانفصالي

رياضة
25 مايو 2021 () - م.خ/ وكالات
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 كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، عن بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وأوضح اليويفا: "بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون في ما يعرف بمشروع دوري السوبر، بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا".

وأضاف: "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

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