"اليويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد أندية السوبر الانفصالي
رياضة
25 مايو 2021 () - م.خ/ وكالات
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، عن بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.
وأوضح اليويفا: "بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون في ما يعرف بمشروع دوري السوبر، بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا".
وأضاف: "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".