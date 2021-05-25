كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، عن بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.



وأوضح اليويفا: "بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون في ما يعرف بمشروع دوري السوبر، بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا".



وأضاف: "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".