اعتبر مدرب منتخب مالي لكرة القدم, محمد ماقاسوبا, بأن المباراة الودية ضد الجزائر, المقررة يوم الأحد 6 يونيو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (45ر20) ستمكن فريقه من تحسين مردوده تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.



و أوضح التقني المالي في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية, قائلا:" اليوم, تعتبر الجزائر, أحسن مرجع في إفريقيا. بالإضافة إلى كونها بطلة إفريقيا,فالجزائر تشكل فريقا متكاملا و منظما و تتألق على مستوى كل مراحل اللعب. بالنسبة لي, فهي تشكيلة جيدة, و بودي تقديم الثناء للعمل المنجز من طرف جمال بلماضي الذي نجح في أداء الجزائر و القارة الإفريقية تشكيلة مثل هذه. من البديهي أننا لم نصل إلى مستوى الجزائر, وإذا واجهنا هذا الفريق, فمن أجل أن نتطور بصورة طبيعية".



و قبل مواجهة التشكيلة المالية, يستهل المنتخب الجزائري سلسلة مبارياته الودية بمواجهة منتخب موريتانيا يوم الخميس 3 يونيو بمواجهة (45ر20) بالبليدة. و يخوض رفاق سفيان فغولي مباراتهم الودية الأخيرة يوم الجمعة 11 يونيو, أمام تونس بملعب حمادي العقربي برادس.



و اتفق الناخب الوطني, جمال بلماضي و رئيس الفاف, عمارة شرف الدين تنظيم مباريات ودية بعد القرار المتخذ من طرف لجنة الطوارئ للكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بالتنسيق مع الاتحاد الدولي (فيفا) بتأجيل الدور التصفوي الثاني لمونديال-2022 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.



ويضيف مدرب منتخب مالي يقول:" نتعارف جيدا, لأننا متعودان اللعب بيننا. ما زلت أتذكر مباراتنا الأخيرة التي جرت بيننا في قطر قبل السفر إلى كأس إفريقيا-2019 , في مباراة جديرة بالاهتمام و التي انتهت لصالح الجزائر (3-2).



بالنسبة لماقاسوبا, لقد حان الوقت لتلتحق بلاده بنخبة الأندية العالمية والمشاركة في مونديال-2022 بقطر.



وختم قائلا:" مالي متعطشة للتتويج باللقب الإفريقي و المشاركة في مرحلة نهائية للمونديال. و بالنظر لتطلعات الشعب المالي, سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في المستوى, و نكافح بأسلحتنا وإمكانياتنا و خصائصنا لإسعاد بلادنا التي لا تحلم فقط بالتأهل للمونديال, بل الصعود على أعلى هرم القارة السمراء".



وسيتقابل منتخبا الجزائر و مالي وديا للمرة التاسعة في تاريخهما. بعد 8 مواجهات, تتقدم الجزائر بخمسة انتصارات مقابل هزيمتين و تعادل واحد.



ويعود آخر مباراة بينهما إلى 16 يونيو 2019 حيث فاز لاعبو جمال بلماضي بنتيجة (2-2) بالدوحة (قطر).