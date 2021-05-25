كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور اليوم الثلاثاء عن مشروع إنشاء معهد مخصص للانتقال الطاقوي لتكوين النخبة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر.



وقد توجه السيد شيتور بكلمة إلى المتعاملين المشاركين في الطبعة 11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات لوهران, عبر شريط فيديو تم بثه خلال برنامج المحاضرات الخاص بالصالون, معلنا عن مشروع إنشاء معهد مخصص للانتقال الطاقوي لتكوين النخبة التي من شأنها المساهمة في الاستراتيجية الرامية لتحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر مع إشراك المواطنين.



وأشار الوزير إلى أنه "يتوجب إعلام المواطنين بأن الانتقال الطاقوي أصبح حتمية", مضيفا أن "تكوين نخبة قادرة على مرافقة هذا الانتقال هو أحسن استثمار يمكن أن نقدمه للأجيال القادمة".

في سياق آخر, أبرز السيد شيتور أن الجزائر تستغل طاقاتها الحفرية بشكل مفرط, حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي للبترول 65 مليون طن مكافئ نفط أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار, أما استهلاك الغاز فلا يقل عن 800 مليون متر مكعب أسبوعيا.



واعتبر الوزير بأن "الانتقال الطاقوي مسألة تعني الجميع", مبرزا أن هذا المجال يفسح فرص كبيرة لخلق المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

كما أكد أن تحويل نظام تشغيل السيارات الى غاز البترول المميع/وقود بات أمرا حتميا لتقليل استهلاك الطاقة في مجال النقل.



ومن جهة اخرى,أشار الوزير إلى "إمكانية وضع خطة لتطوير الهيدروجين الأخضر مما يجعل الجزائر تتماشى مع التقدم المحرز في العالم في هذا المجال".



وفي هذا الشأن قال الوزير أنه اعتبارًا من عام 2030 ستتقلص احتياطيات الغاز, مما يجعل من الهيدروجين الأخضر بديلا فعالا للغاز الطبيعي.