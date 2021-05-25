نفت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، المعلومات التي تحدثت عن اتصال المدير العام للنادي باللاعب السابق جمال عماني، من أجل تولي منصب في الفريق.

وأكدت الإدارة البلوزدادية في بيانها أنها تعتبر التصريحات الأخيرة لعماني، غير مسؤولة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، وفي غير محلها وتوقيتها، خاصة وأنها تمس أشخاص يشغلون مناصب عملهم في النادي حاليا.

كما تساءلت إدارة النادي العاصمي عن اختيار عماني لهذا التوقيت بالذات من أجل الإدلاء بتصريحات مماثلة، خاصة وأن الفريق يتواجد في مرحلة تحتاج للهدوء، وتظافر جهود الجميع، معتبرة أنه تم استقبال جمال عماني على هامش لقاء كأس الرابطة الأخير أمام نجم مڨرة باعتباره لاعبا سابقا في شباب بلوزداد لا أكثر ولا أقل.

وذكرت إدارة شباب بلوزداد، أن النادي يملك مديرا رياضيا يشغل حاليا في منصبه، وهو حسين ياحي الذي يحظى بكامل الثقة والدعم من طرف إدارة شباب بلوزداد.