شرع الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، وفق ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

والتقى الفريق شنڨريحة بقادة الوحدات المرابطة في هذا القطاع العملياتي، أين أسدى جملة من التعليمات تصب في مجملها حول ضرورة تعزيز موجبات الجاهزية العملياتية والاستعداد للتصدي لمختلف أشكال التهديدات، مهما كان نوعها أو مصدرها، فضلا عن التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر.

كما ألقى الفريق شنڤريحة كلمة تابعها أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي، بكافة مكوناته، ليتكيف مع تحديات المرحلة الراهنة، ويساهم بذلك في تحقيق الأمن والاستقرار.