قرر زوجان من الهند إتباع خطة غير مألوفة لإقامة حفل زفافهما وتجنب الالتزام بقيود فيروس كورونا التي تمنع التجمعات.

ووفقا لما نقلت "سكاي نيوز عربية"، قرر زوجان من الهند، إقامة حفل زفاف على متن طائرة في الهواء، بحضور 160 شخصا، تجنبا لقيود كورونا.

وقرر الزوجان راكيش وداكشينا، إقامة حفل زفاف على متن طائرة في رحلة محلية، مسافرة من مدينة مادوراي الهندية، ودعوة جميع الأصدقاء على متن الرحلة.

وبينما وصل عدد ضحايا فيروس كورونا في الهند إلى 300 ألف، الثلاثاء، أظهرت لقطات فيديو قرابة 160 شخصا وهم يحتفلون، بدون تباعد اجتماعي، على متن الطائرة بزفاف راكيش وداكشينا.

ولم يعرف المسؤولين في المطار عن "الخطة" التي اتبعها الزوجان في الرحلة، وقد يتعرض جميع الحاضرين لعقوبات وخيمة تتمثل بحظر من السفر.

يذكر أن لقطات الفيديو أظهرت تزاحم الحاضرين خلال الاحتفال، من دون ارتداء كمامات واقية.