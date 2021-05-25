علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مؤخرا.

واعتبر نصر الله أن معركة "سيف القدس" وجهت ضربة قاسية لمسار التطبيع ودول التطبيع ووسائل إعلامها، مضيفا أن كل العالم شعر في المعركة الأخيرة أنه أمام شعب فلسطيني واحد يتحرك بنفس واحد نحو هدف واحد.

وحسب نصر الله فإنه من نتائج "سيف القدس" إحياء ثقافة وروح المقاومة كطريق وحيد لاستعادة الأرض، كما أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية في العالم وفرضتها على وسائل الإعلام.

ووجه المتحدث كلامه للصهاينة "يجب أن تعرفوا أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى مختلف عن أي اعتداء آخر تقومون به، عليكم أن تفهموا أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة".

واعتبر نصر الله أن المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي التالية القدس مقابل حرب إقليمية.