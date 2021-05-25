تسبب السنة النيران زوال اليوم بأحد المزارع الواقع ببلدية بئر غبالو الواقعة على بعد 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة في فساد محصول زراعي تمثل في قمح صلب بمجموع 9 هكتار.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن الوحدة الثانوية بئر غبالو تدخلت زوال اليوم لإخماد حريق محصول زراعي "قمح" بالمكان المسمى القرارشة أولاد بن كحلة ببلدية بئر غبالو، حيث أخمد الحريق من طرف الحماية المدنية على الساعة 12سا29د مخلفا احتراق حوالي 9 هكتار قمح صلب.