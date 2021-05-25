وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، اعتقال واحتجاز قادة في مالي بـ"انقلاب من داخل انقلاب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عنه.

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة للاتحاد الأوروبي:"نحن مستعدون لاتخاذ عقوبات تستهدف المشاركين العملية خلال الساعات المقبلة".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.