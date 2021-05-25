علق رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي عن ترشيح حزبه لـ"الحسناوات" في القوائم الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.

وقال بلهادي خلال تجمع نظمه اليوم في إطار الحملة الانتخابية أنه ضمن هؤلاء الحسناوات يوجد الطبيبة والمهندسة والمديرة، مضيفا "قدمنا لكم الفراولة المختارة وليس تلك التي تذهب إلى جنوب إفريقيا".

وحسب نفس المتحدث فإن تقديم هذه الطاقات والكفاءات ينسجم مع مقاصد الحكم الراشد في إبراز النخب الشعبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء تصريحات رئيس حزب "الحكم الراشد" بكثرة، واجتاحت موجة سخرية كبيرة تعليقات "الفايسبوكيين" الذين اعتبروا هذا التشبيه غريبا.