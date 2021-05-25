أودعت أمس محكمة البيض شخص عمره 31 سنة يقطن بأحد أحياء مدينة البيض الحبس بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير.

القضية حركتها مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض، بعد تلقيها لمعلومات تفيد بوجود شخص ينصب على المواطنين، منتحلا صفة إطار سام في الدولة، ويوهم الضحايا بالتوسط لهم لحل مشاكلهم العالقة.

وبالتنسيق مع النيابة والترصد للشخص المشتبه فيه، تم ضبطه في حالة تلبس، وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على مجموعة من الملفات لبعض المواطنين.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم السماع لشهادات أربع ضحايا وتقديم المتورط أمام النيابة التي أصدرت في حقه أمر إيداع.