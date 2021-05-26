يواصل قادة الأحزاب السياسية والمرشحون، رحلة استمالة أصوات الناخبين لتشريعيات 12 جوان المقبل، ورغم أهمية الملصقات الانتخابية التي تعد أول خطوة للتعريف بالمترشحين لا تزال أغلب اللوحات المخصصة لها خالية، في وقت فضل غالبية المرشحين اللجوء إلى حملات افتراضية شكلت مصدرا للسخرية حول شكل بعض الملصقات وطريقة تصميمها وكذا محتواها.

و يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي نور الدين بكيس، أنه من المبكر الحديث عن تعليق المرشحين للملصقات الانتخابية بناء على طبيعة السياق الذي ياتي فيه الاستحقاق المقبل، و أوضح في اتصال مع "الخبر"، ''ان بداية الحملة الانتخابية تتقاطع مع منع مسيرات الحراك الذي يفضى جوا من التشنج، قد يؤدي إلى تصور فكرة وجود ردود أفعال عنيفة من بعض المواطنين مثل تمزيق الصور، و نزع اللافتات، و بالتالي هناك توجس يدفع المترشحين إلى التريث في تعليق ملصقاتهم''.

الفيسبوك قلص من تكاليف الحملة

و في تعليقه على أسباب اللجوء إلى الحملات الافتراضية، اعتبر نور الدين بكيس ''أن تواجد أزيد من 20 مليون جزائري على شبكات التواصل الاجتماعي يعني ان الجمهور المستهدف موجود في العالم الافتراضي، و يمكن مخاطبته بسهولة و دون تكلفة، كما أنه يمكن إيصال الرسالة و دفع الآخرين للانتباه للمترشح أكثر من الصورة المعلقة في الأحياء التي قليلا ما تجذب الانتباه''.

ويضيف ان إمكانية تكثيف الرسائل و التنويع في الصورة الأماكن و الفضاءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي يُمكن من التأثير بإشكال متعددة، و يسمح بالتفاعل في ظل وجود خاصية التعليق، و الرد على التعليق، و إنشاء مجموعات خاصة و صفحات الأحياء، فالحركية المتاحة على مواقع التواصل تغني بشكل كبير -حسبه- عن الصور المعلقة.

و في تفسيره لخلفيات انتشار لافتات ''غريبة'' في شكلها او مضمونها ، قال المتحدث ''ان عملية الانتخاب كان ينظر إليها خلال الانتخابات السابقة -و لو انه لا يمكن القياس عليها لكونها مزورة- على انها مقتصر على فئات كبيرة في السن، و مع دخول الشباب بقوة في الاستحقاق المقبل من الطبيعي ان ينعكس هذا النوع من الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي لحاولة جذب اكبر قدر من الناخبين عبر صور و شعارات تعكس شخصية المترشح و الجمهور الذي يستهدفه و لا تنسجم بالمقابل مع فئات أخرى.

و رغم كل الخاصيات الافتراضية، يؤكد المتحدث أن الرهان يكون في الظروف العادية على العمل الجواري و الاتصال المباشر الذي يسمح بتواصل أفضل عن طريق لغة الجسد و التعبير عن المشاعر وهي خاصيات غير متاحة في التواصل الافتراضي و بالتالي التفاعل المادي أكثر تأثيرا من التواصل الافتراضي.

و يرى الباحث نور الدين بكيس ان اللجوء للحملات الافتراضية، لا يعني الاستغناء على تمويل الحملات الانتخابية الميدانية فهو إجراء طبيعي في الظروف العادية، لإعادة انتاج نخب جديدة'، مستدركا في حديثه ''ان حديث الشارع عن توقيف الحراك، و الاعتقالات و عن جدية الانتخابات يعني أن الأخيرة تأتي في ظروف ليست طبيعية، وبالتالي كل الإجراءات يمكن قراءتها بمنظورين، بين سعي السلطة لتشجيع لفئات شبانية و إنتاج نخب جديدة تحتاجها الجزائر، و بين التوجه نحو تعطيل العملية السياسية و خلق التمييز آو تشتيت البرلمان المستقبلي.

و يذكر ان انطلاق الحملة تزامن مع قرار صرف الدولة لمبلغ 30 مليون سنتيم لكل مرشح حر يبلغ أقل من 40 عاما، لدعمه في طباعة صوره ومنشوراته الخاصة بالحملة، و يرى نور الدين بكيس ان الدعم الدولة للمترشح قد يتحول إلى قيمة مضافة إذا أحسن استغلاله فالمبالغ المقدمة لا تعني شيئا أمام تكاليف الحملة الانتخابية الجادة –حسبه-، كما انها لا تقدم مباشرة، و إنما بعد إثبات وجود نشاطات متعلقة بالحملة الانتخابية، و بالتالي الفكرة ليست مجرمة لكن السياقات هي التي تحدد نجاعتها وجديتها من عدمها.