سجلت 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 175 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 127.361 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88.672 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.433 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.