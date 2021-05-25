قضت محكمة الجنح الابتدائية بالقليعة في تييازة، اليوم، ببراءة رئيس بلدية عين تقورايت حيلالي جربوعة والأمين العام الحالي لبلدية بواسماعيل و6 موظفين ببلدية عين تقورايت من التهم التي وجهت اليهم في قضية الفساد.

ونطقت المحكمة بتبرئة ساحة رئيس البلدية جيلالي جربوعة الذي قضى أزيد من 9 أشهر بالمؤسسة العقابية بالشعيبة، من التهم المنسوبة إليه عن سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، إبرام صفقات مختلفة للتشريع، فيما كان وكيل الجمهورية قد التمس الثلاثاء الماضي إدانه المتهم وتسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذة، في حقه وتسليط عقوبة 5 سنوات في حق باقي المتهمين مع تسليط أقصى العقوبات التكميلية في حقهم.

كما برأت نفس المحكمة اليوم الأمين العام السابق لبلدية عين تقورايت، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لبلدية بواسماعيل من التهم المنسوبة إليه واستفاد 6 موظفين آخرين ببلدية عين تقورايت من نفس الحكم، ويتعلق الأمر برئيسة المصلحة التقنية وموظفين تابعين لذات المصلحة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة القليعة قد أمر في 9 أوت الماضي بإيداع رئيس بلدية عين تقورايت الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية في ملف يتعلق بسوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات مخالفة للتشريع، بعد استماعه لأقوال 20 شخصا من بينهم رئيس البلدية ومنتخبين آخرين وموظفين في قضايا تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.