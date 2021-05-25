نظم، صباح اليوم، مدراء المتوسطات، بولاية غليزان، المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقبل لمديري المتوسطات، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، منددين بطريقة استقبالهم بالإضافة إلى رفض منحهم رخصة عقد الجمعية العامة لذات التنظيم.

وقال الناقمون في عريضة احتجاجية، تحوز "الخبر" نسخة منها، بأن مدراء المتوسطات يعانون ضغوطات من مديرية التربية، بالإضافة إلى الاجحاف الذي طال هذه الفئة في حل مشاكلها.

وقالوا بأن مدير القطاع رفض منحهم رخصة انعقاد الجمعية العامة لتنظيمهم بالولاية (معتمد وطنيا كنفابة وشريك إجتماعي معتمد من وزارة العمل تحت رقم 151 المؤرخ في 20.01. 2021 طبقا للقانون 14/90 المؤرخ 02/01/1990) .





