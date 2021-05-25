تحدث رئيس نادي ماتز الفرنسي عن رحيل لاعبه الدولي الجزائري فريد بولاية عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وقال برنارد سيران في تصريحات صحفية:" "لم يرغب في التمديد وقام بتغيير وكيله، هذه مؤشرات عدة على أنه يريد المغادرة وخوض تجربة في مكان آخر".

وحسب موقع صحيفة " روبوبليكان لوران" التي نقلت تصريحات "برنارد" الذي أضاف: " كان اللاعب أمين باسي مرغوبا فيه من النادي منذ عدة مواسم، وإنضمامه لفريقنا سيعوّض عنّا رحيل بولاية".

للتذكير فإن إدارة ماتز أكدت في وقت سابق عن ضمها للاعب المغربي أمين باسي قادما من نادي نانسي ، مستغلة لنهاية عقده مع الفريق.