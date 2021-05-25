تمكنت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، يوم 24 ماي 2021 بمنطقة وادي بونعيم الحدودية، بلدية باب العسة، دائرة مغنية، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، من تفكيك شبكة إجرامية مُكونة من ستة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن المبالغ المالية قدرت بأربعة ملايير و(108.5) مليون سنتيم، منها مبلغ مالي مزور بقيمة ثلاثة ملايير و(93) مليون سنتيم حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.

وأضاف البيان، إن هذه العملية النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي تندرج في سياق الجهود الرامية إلى إحباط كل محاولات تمويل ودعم الحركات التخريبية والتحريضية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد وزرع الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وكذا تخريب واستنزاف مقدرات الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه العملات المزورة.