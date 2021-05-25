قال الدكتور بوجلال يوسف مختص وباحث في علم الأحياء الدقيقة والميكروبيولوجيا، أن كثيرا من المخاوف والتساؤلات طرحت مؤخرا بخصوص الفطر الأسود وعلاقته بالإصابة بفيروس كورونا حيث تم في الهند ملاحظة عدد كبير من الإصابات بالفطر الأسود مباشرة بعد الإصابة بفيروس كورونا فما هي حقيقة الفطر الأسود وما هي علاقته بفيروس كورونا وما هي العوامل المؤثرة على المريض أو المساهمة في إصابته بهذا المرض؟

كشف الدكتور بوجلال يوسف في تصريح لإذاعة البهجة، اليوم الثلاثاء، أن الفطر الأسود هو تعفن ناتج عن الإصابة بفطر mucor يؤدي لمرض نادر يعرف بـ MUCORMYCOSIS ، ويتواجد هذا الفطر mucor mould ويعيش بصفة عادية في التربة والفواكه والخضروات المتحللة في الهواء وحتى في الأنف ومخاطات الإنسان حيث يتأثر هذا الفطر بعدة عوامل متعلقة بالحالة الفيزيولوجية الصحية للإنسان ويمكن أن يتحول إلى عامل ممرض مصيبا بذلك المجاري التنفسية العليا، الجيوب الأنفية، الرئتين وحتى في بعض الحالات المتقدمة الدماغ ومن أهم المعرضين للإصابة به هم أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكري، مرضى السرطان، وغيرهم.

وأوضح الدكتور عن العلاقة المباشرة بين فيروس كورونا والفطر الأسود أن هذا الأخير مثل كثير من الأمراض التعفنية والفطرية يعتبر نوع من الإصابة الثانوية لفيروس كورونا وهذا لعدة عوامل منها، إرهاق الجهاز المناعي بسبب الإصابة الأولية، ضعف الجهاز المناعي بسبب استعمال الستيرويدات الكورتيزونات وغيرها، أو بسبب الإصابة بمرض مزمن.

ورغم هذا يبقى الفطر الأسود مرض فطري ويمكن أن يعالج بالأدوية المناسبة طبعا بعد تشخيصه ووصف العلاج له لكن لا يجب بأي الحال من الأحوال محاولة علاجه بأنفسكم أو عن طريق توصيات من هم خارج الاختصاص، مع العلم أن هذا المرض هو مرض غير معدي ونادر الحدوث وتبقى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا هي الحل الأمثل لتجنب هذه التعقيدات الصحية.