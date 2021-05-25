حلت الجزائر، في المرتبة الرابعة في قائمة أقوى الاقتصادات في إفريقيا، بتحقيقها لناتج محلي بقيمة 151.46 مليار دولار، في آخر تصنيف اعتمدته مجلة "وربس" الأمريكية برسم سنة 2021.

واحتفظت نيجيريا بصدارة تصنيف أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية خلال عام 2021 مع توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لديها 514.05 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأوردت المجلة الأمريكية، أن مصر حلت في المرتبة الثانية، للعام الثاني على التوالي بناتج محلي 394.28 مليار دولار. وتأتي جنوب إفريقيا في المركز الثالث بناتج محلي يبلغ 329.53 مليار دولار ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 124 مليار دولار، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي مُقاس بالأسعار الجارية.

ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الخمس – بالأسعار الجارية – بنسبة 11.8% هذا العام ليصل إلى 1.5 تريليون دولار مقابل 1.35 تريليون دولار خلال العام الماضي. وتمثل هذه البلدان 58% من إجمالي الناتج المحلي للقارة السمراء بأكملها الذي سيصل إلى 2.6 تريليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي على هامش انعقاد قمة إفريقيا في باريس إن القارة بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 285 مليار دولار حتى عام 2025 لضمان الاستجابة بشكل فعال لأزمة الجائحة.