توفي 40 شخصا وأصيب 1797 آخرون بجروح في 1494 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 16 و22 ماي الجاري، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في حصيلتها الأسبوعية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية المسيلة بوفاة 05 أشخاص وجرح 73 آخرين إثر وقوع 47 حوادث مرور. وعموما، أحصت ذات المصالح 23776 تدخل بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شملت مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وفي هذا الإطار، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1851 تدخلا سمح بإخـماد 1345 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة. أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقد أنجزت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة وعبر كافة التراب الوطني 415 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. كما قامت أيضا بـ 327 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.