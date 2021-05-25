تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك عصابة إجرامية متورطة في النقل والتخزين والحيازة والمتاجرة في مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بدون رخصة مع حجز 2.762 قرص طبي، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء من الأمن الولائي.

وجاءت هذه العملية "النوعية" استغلالا لمعلومات وردت للفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود أفراد شبكة إجرامية من خارج الولاية متكونة من شخصين أحدهما مسبوق قضائيا بصدد إبرام صفقة بيع وشراء المؤثرات العقلية وترويجها بمدينة وهران.

وبعد عملية مراقبة وترصد لنشاط هذه العصابة الإجرامية، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما على متن مركبة على مستوى محور الدوران الباهية، تشير خلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية الأمن الولائي لوهران.

وبعد إخضاع المركبة لتفتيش دقيق، تم العثور على 2.580 قرص طبي ومبلغ مالي بقيمة 9 آلاف دج من عائدات الترويج، كما أشير إليه.

وبعد تمديد الاختصاص وتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما بإحدى الولايات المجاورة، تم حجز 182 قرص آخر ومبلغ 7 ألاف دج من عائدات الترويج وسلاح أبيض.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالان بموجبه أمام العدالة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنقل والتخزين والحيازة والمتاجرة في مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بدون رخصة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وفق نفس المصدر.