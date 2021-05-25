راسلت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل أن تعلم بدورها الاتحاد الإفريقي للعبة بأن المقابلة القادمة لـ " الكناري" أمام فريق" كوتون سبور" الكاميروني والمقررة يوم الـ 27 من جوان القادم، والتي تدخل ضمن مواجهات إياب دور النصف نهائي كأس الكاف ستلعب على ميدان 5 جويلية، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي القبائلي على الفايسبوك

للإشارة فإن هذا القرار أتخذ بعد موافقة المدرب دونيس لافان والرئيس شريف ملال، نقلا عن المصدر ذاته.