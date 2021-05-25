تعتزم مصالح الحماية المدنية إنشاء أربعة مراكز طبية متنقلة للتدخل في حالة الكوارث والحوادث الكبرى على المستوى الوطني حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء بمستغانم المدير الفرعي للإسعافات الطبية بالمديرية العامة للحماية المدنية عمر بن عبد السلام.

وقال بن عبد السلام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ملتقى وطني حول الإسعافات الطبية أن "هذه المراكز الطبية المتقدمة التي يمكن نقلها جوا ونشرها بسرعة ستمكن وحدات الحماية المدنية من التدخل في الساعة الأولى بعد الكارثة أو الحادث وتقليل الخسائر البشرية ورفع حظوظ الضحايا في النجاة".

وسيتم -وفقا لذات المسؤول- وضع المركز الطبي المتقدم للجزائر العاصمة (الوسط) حيز الخدمة قريبا بعد تكوين الفريق المكون لهذا الجهاز الإسعافي فيما ستكون المراكز الأخرى لولايات وهران (الغرب) وسكيكدة (الشرق) وورڨلة (الجنوب) عملية خلال 2022.

ويهدف هذا الملتقى الوطني للإسعافات الطبية الذي يجمع أطباء رئيسيين للحماية المدنية من 22 ولاية من وسط وغرب البلاد إلى تنظيم الإسعاف الطبي في الحماية المدنية التي تضم زهاء 300 طبيب يضيف ذات المتحدث.

وسيتم خلال أيام الملتقى تقديم مداخلات وورشات لتحين المعلومات الخاصة بالمشاركين في هذا التجمع الوطني الأول وتحسين العمل التنظيمي لإسعاف الأشخاص بشكل عام والإسعاف الطبي بشكل خاص ولاسيما بالمناطق النائية.

وذكر عمر بن عبد السلام أن المديرية العامة للحماية المدنية قامت خلال السنوات العشرة الأخيرة بما يفوق 65 ألف فحص على مستوى المناطق النائية ولاسيما بالجنوب والهضاب العليا لتقريب الإسعاف الطبي من المواطنين.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية المتنقلة التي تقدم يد المساعدة للمواطنين من خلال الفحص وتوفير الأدوية أصبحت من المهام الميدانية التي تعكف المديرية العامة للحماية المدنية على تطويرها في السنوات المقبلة.