نبهت صفحة" طريقي" لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الثلاثاء أصحاب المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في عدة طرق وطنية مغلقة في وجه حركة المرور أو محاور من الطريق السيار شرق ـ غرب بسبب إنجاز أشغال الصيانة أو حوادث مرور أو لعوامل أخرى تتعلق بالطبيعية والإنسان.

وأفادت الصفحة عبر موقعها في الفايسبوك، أن الطريق الوطني رقم 26 في شطره الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة، وبالضبط على مستوى قرية الصومام الاشتراكية بلدية فناية الماتن في ولاية بجاية مغلق أمام حركة المرور حسبما ذكرته صفحة "بجاية كن المراقب" بسبب احتجاج مواطني القرية على تدهور محيطهم المعيشي.

كما دعت "طريقي" أصحاب المركبات العابرين للطريق السيار شرق ـ غرب في شطره بولاية سكيكدة باتجاه عنابة إلى أخذ الحيطة والحذر عند اقترابهم من محطة الخدمات روسيكادا ببلدية عين شرشار اتجاه عنابة، بسبب انجراف التربة. وبنفس المنطقة باتجاه قسنطينة بسبب وجود أشغال. وفي محوره العابر لولاية معسكر قبل محول بلدية سيڤ اتجاه وهران، بسبب حادث مادي للمرور.

ونبه ذات المصدر مستعملي الطريق السريع الجنوبي بولاية تيبازة، في شطره الرابط بين بلديتي فوكة ودواودة اتجاه الجزائر إلى أخذ الحيطة والحذر واحترام قواعد السياقة السليمة، بسبب وجود أشغال. ونفس الشيء بالنسبة لمستعملي الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة على مستوى بلدية لعش قرية معازة. والطريق الوطني رقم 46أ على مستوى منطقة الطرافية بولاية أولاد جلال.