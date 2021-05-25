تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن المواجهة القادمة لفريقه خارج الديار ضد نجم مـﭭرة وذلك لحساب الجولة الـ 23 من المحترف الأول والمقررة غدا الأربعاء.

الكوكي قال اليوم الثلاثاء في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق: " التحضيرات كانت عادية في وقت ضيق بسبب برنامج اللقاءات، اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في العودة بنتيجة إيجابية من مـﭭرة في مواجهة صعبة أمام نادي منظم وبات يقدم خلال الجولات الخمس الأخيرة مستوى جيدا".

التقني التونسي أضاف: " التعداد سيغيب عنه للأسف أكرم جحنيط بسبب إصابة جديدة ولا تدعو للقلق يحتاج لفترة راحة لمدة 10 أيام كذلك أمير قراوي، الثنائي من كوادر المجموعة وحضورهما له وزن ثقيل، أما بخصوص ميصالة فسيكون معنا خلال السفرية، لكن لا نعلم هل يشارك أم لا".

وختم كلامه عن الغيابات:" جابو سيكون حاضرا معنا أما زيتي فغيابه متواصل لعدم تأهيله بصفة نهائية، لكنه يتدرب بانتظام معنا، شأنه شأن زميله بلّمة الذي يعاني من إصابة وسيعود خلال المواعيد القادمة".