أكد المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، موسى بن تامر، استعداد المؤسسات الفندقية بمختلف هياكلها لاستقبال الوافدين إلى الجزائر خلال فترة الحجر الصحي، مطمئنا أن الأسعار ستكون في المتناول.

وكشف بن تامر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أن كل المؤسسات الفندقية سواء العمومية أو الخاصة على أهبة الاستعداد لاستقبال والتكفل بكل المواطنين والمسافرين الذين سيلتحقون بأرض الوطن بعد قرار السلطات بالفتح الجزئي للمجال الجوي بداية من الفاتح من شهر جوان الداخل" ليضيف أن "هذه المؤسسات على أتم الاستعداد لضمان إقامة صحية سليمة في ظل احترام البروتوكول الصحي الخاص بالنشاطات الفندقية".

وفي سياق متصل، أوضح بن تامر، أن "هذه المؤسسات الفندقية وعلى ضوء التجربة التي اكتسبتها بعد أن استقبلت السنة الفارطة 33 ألف جزائري في ظل الجائحة مستعدة لهذه العملية".

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وعن المؤسسات الفندقية المسخرة لهذه العملية أكد المدير العام للسياحة، أن "القائمة تم تحديدها منذ السنة الماضية وفق ترتيبات تتعلق بنوعية الفنادق من أجل توفير ظروف مريحة للوافدين، مطمئنا في هذا الشأن بأن الأسعار ستكون معقولة وفي متناول الجميع".

وبالنسبة لقضية المؤسسات الفندقية التي ستكون مخصصة لاستقبال ولإيواء كل الوافدين الذين سيستفيدون من دخولهم إلى التراب الوطني بداية من الفاتح جوان القادم، أشار بن تامر بأنها "تتوفر على جميع سبل الراحة، كما أن الأسعار ستكون في المتناول وسوف تراعي الظروف الاقتصادية لكل الوافدين إلى الجزائر".