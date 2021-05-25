كشف القاضي بوزارة العدل، كريم سباغ، أن نحو 123 ألف صحيفة سوابق عدلية تم استخراجها إلكترونيا منذ انطلاق الأرضية الرقمية في شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد للتحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني وكذا إنجاز مشروع التبليغ الإلكتروني.

وقال القاضي سباغ، للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل بادرت بتجسيد عديد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي لتحسين الخدمة العمومية وتطوير الخدمات القضائية عن بعد وتحسين نوعية العمل القضائي كرقمنة القطاع وعصرنة العدالة والنظام الآلي لتسيير الملف القضائي ورقمنة الإجراءات القضائية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع عملت على تكريس مفهوم الإدارة الحديثة وتطوير مؤشرات الأداء وإعطاء أكثر شمولية وديناميكية للخدمات القضائية.

وأبرز أن بين هذه الإنجازات استحداث آلية تتيح للمواطنين إمكانية استخراج نسخة إلكترونية لصحيفة السوابق العدلية عن بعد، وقال إنه "منذ انطلاق الأرضية الرقمية باستخراج صحيفة السوابق العدلية في شهر فيفري الماضي تم استخراج 123 ألف صحيفة الكترونيا، كما تم تلقي 320 ألف شكوى خاصة بخدمة تلقى الشكاوى إلكترونيا تم معالجة 3020 شكوى".

وأشار سياغ، إلى الشروع في تسجيل أرضية رقمية موجهة للمحامين تهدف إلى التحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية تسمح للمحامين المسجلين بتسجيل العرائض عن بعد والدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل وتبادل العرائض والمذكرات خارج الجلسات بين المحامين. كما تسمح بالاطلاع واستخراج القرارات القضائية الممضاة إلكترونيا.

كما كشف القاضي بوزارة العدل، عن الإعداد لمشروع التبليغ الإلكتروني الذي يمثل طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا.

وأوضح أن هذا الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع التكاليف بالحضور والاستدعاءات وتبليغ الأحكام إلى الأشخاص المعنيين.