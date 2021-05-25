من المقرر أن ينتخب الشعب السوري غدا الأربعاء 26 ماي 2021 رئيسا للبلاد. ويمنح الدستور السوري صلاحيات واسعة للرئيس الذي من المقرر انتخابه غدا من بين ثلاثة مرشحين للمنصب في انتخابات هي التعددية الثانية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

ووفقا للدستور السوري فإن الرئيس يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة" كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية". ويشغل الرئيس وفقا للدستور السلطة التنفيذية، ويكون القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم. ودخلت سوريا فترة الصمت الانتخابي منذ صباح اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، استعدادا للتصويت غدا لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.