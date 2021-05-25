أعلنت وزارة الشباب والریاضة عن النتائج النھائیة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى مؤسسات التكوين العالي تحت الوصایة، في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والریاضة، بعنوان سنة 2020، لفائدة المترشحين العادیین والذین یثبتون صفة ریاضي النخبة. ویندرج ھذا التكوين في إطار تجسيد مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة الخاص بتعزيز القطاع بالموارد البشرية المؤهلة في مختلف ربوع الوطن، لاسیما في ولایات وبلدیات الجنوب التي استفادت من مناصب بيداغوجية إضافية.

كما یجسد ھذا التكوين التدابير الاستثنائية لفائدة ریاضي النخبة والمستوى العالي التي نص علیھا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتعلق بمشاركة ریاضي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية في قطاع الشباب والریاضة.

وفي ھذا السیاق، ولضمان حسن سیر المسابقات وشفافيتها وفي إطار مخطط رقمنة القطاع، تم استحداث لأول مرة أرضية رقمیة تغطي كل مراحل المسابقات، لاسیما إیداع ومتابعة ملفات الترشح وتقديم الطعون والاطلاع على النتائج عن بعد، دون عناء التنقل الى مؤسسات التكوين.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك فإن المترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج المسابقات مدعوون إلى زیارة الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر أحد الرابطين التالیین: كما تمت مطالبة المترشحين الناجحين التقرب من مؤسسات التكوين المعنية لاستكمال ملفاتهم الإدارية في أجل لا یتجاوز شھر واحد 1، من تاريخ صدور ھذا الإعلان وفقا للتدابير التنظيمية السارية المفعول.

الروابط:

https://survey.mjs.gov.dz/index.php/514996

https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/services-en-ligne





