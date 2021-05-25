فندت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم الثلاثاء، الخبر الذي تداولته إحدى قنوات التواصل الاجتماعي "أخبار النجوم" والذي مفاده تعرض العون "سايغي بوعوينة مريم" المستخدمة على مستوى المديرية لحادث مرور بولاية باتنة. وجاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال لذات المصالح عبر صفحتها على الفايسبوك، ورد في إحدى قنوات التواصل الاجتماعي "أخبار النجوم" عبر اليوتيوب عن طريق الفيديو خبر تعرض العون "سايغي بوعوينة مريم" المستخدمة على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة لحادث مرور بولاية باتنة.

وأضاف ذات المصدر إن "مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة تكذب هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة وتؤكد عدم تعرض العون "سايغي" لأي حادث بذات الولاية وأنها لم تتنقل من ولاية البليدة وما تزال تزاول مهامها في سلك الحماية المدنية بإقليم ولاية البليدة".

وقد أثار هذا الخبر حالة من الهلع لعائلة العون "مريم سايغي" وكل من يعرفها في الوسط المهني والاجتماعي، ودعت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة مسيري هذه القناة إلى سحب هذا الفيديو الكاذب والاعتذار رسميا للمتضررة من الخبر والاعتذار لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء والتأكد من المعلومات قبل نشرها.