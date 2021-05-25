استؤنفت الدراسة في معظم المؤسسات التعليمية بولاية ادرار وذلك بعد أن عاد الأساتذة إلى مزاولة نشاطهم بعد نحو أسبوع من الاحتجاج.

وتوصل تكتل النقابات بولاية أدرار في الاجتماع الذي جمعهم مع المفتش العام لوزارة التربية ومديري التربية بكل من أدرار وبرج باجي مختار ودام إلى ساعة متأخرة من الليل إلى الاتفاق على عودة الأساتذة إلى مؤسساتهم صباح الثلاثاء على أن تجرى الامتحانات التي كانت قد توقفت بداية من يوم الأربعاء.

ووعد المفتش العام للوزارة بتسوية كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه التعليم بالمنطقة من جهته تعهد مدير التربية لولاية برج باجي مختار بإعادة النظر في توزيع السكنات الوظيفة كما تم الاتفاق على بناء مجمع سكني وظيفي يخصص للأساتذة القادمين من خارج ولاية برج باجي مختار مع توفير الأمن للأساتذة بالمنطقة.