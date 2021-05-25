أسفر حادث مرور خطير، وقع صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين ببرج باجي مختار.

وأوضح منشور الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن أفراد الوحدة الثانوية لذات الهيئة تدخلت صبيحة اليوم على الساعة الخامسة و40 دقيقة من أجل حادث مرور، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوعfg 80 على بعد حوالي 40 كلم من سيلت باتجاه ولاية برج باجي مختار، السيارة كان على متنها 16 شخصا من جنسيات إفريقية وآخر من جنسية جزائرية حسب المعلومات الأولية.

وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان وإصابة 14 آخر بجروح متفاوتة الخطورة والعملية لا تزال متواصلة.