أكدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها استجابتها لجميع المطالب المطروحة من طرف الأستاذات المتضررات ببرج باجي مختار والمتعلقة بالجانب المهني، الاجتماعي، والصحي النفسي.

كما عبرت الأستاذات عن ارتياحهن للتكفل الجاد لوزارة التربية الوطنية

وبخصوص انشغالات النقابات المطالبة بمحاكمة الجناة، قالت الوزارة" إن مصالح القضاء لولاية أدرار قامت بإجراء تحقيق معمق في الموضوع حيث أسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف الأشخاص المشتبه بهم والتحقيق متواصل في انتظار استكمال باقي الإجراءات وستقوم النيابة العامة باطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في حينها.

وحسب بيان الوزارة، فقد تعهد والي ولاية أدرار بالتنسيق مع والي ولاية برج باجي مختار بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للموظفين والأساتذة العاملين بالمنطقة خصوصا ما تعلق بحماية المؤسسات التربوية والإقامات الملحقة بها. وأكدت الوزارة، على إيفاد لجنة وزارية على وجه الاستعجال قبل نهاية السنة الدراسية للوقوف على واقع قطاع التربية في ولاية برج باجي مختار.

وتعهدت الوزارة بالتنسيق مع السلطات الولائية لكل من إدرار وبرج باجي مختار على توفير سكنات وظيفية وإلزامية وإقامات للأساتذة الوافدين من خارج ولاية برج باجي مختار. كما تعهد مدير التربية لولاية برج باجي مختار بإعادة النظر الجماعية مع منح الأولوية للأستاذات.